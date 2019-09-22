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Bursa Büyükşehir Orkestrası'nda sınav heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası'nda hafta sonu sınav heyecanı yaşanırken, 750 sanatçı adayı başarılı olmak için yeteneklerini sergiledi.

22.09.2019 14:11Bursa Büyükşehir Orkestrası'nda sınav heyecanı
Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası'nda hafta sonu sınav heyecanı yaşanırken, 750 sanatçı adayı başarılı olmak için yeteneklerini sergiledi.

Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümleri için gerçekleştirilen sınava, 4 yıllık konservatuvar eğitimi almak isteyen vatandaşlar katıldı. Sınava giren adaylar, usta sanatçıların karşısında müzikal yeteneklerini sergiledi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (Merinos AKKM) yapılan sınavlarda sanatçı adayları, heyecanlı anlar yaşadı. 7'den 77'ye her yaştan vatandaş, sınavlara yoğun ilgi gösterdi. 750 öğrenci adayının girdiği sınavın sonuçları http://orkestra.bursa.bel.tr/ adresinden öğrenilebilecek. - BURSA

Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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