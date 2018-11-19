Bursa Büyükşehir Tasarruftan Elde Ettiğini Hizmete Dönüştürüyor

Bunun yanında zarar eden uçak ve gemilerin satışıyla hem belediye zarar etmekten kurtuldu hem de 50 milyon TL'ye yakın nakit girdisi sağlandı.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevine ciddi tasarruf politikaları ile başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin mali problemlerini aşmak için işe önce zarar eden kuruluşlardan başlayan Başkan Aktaş, Burulaş bünyesinde faaliyet gösteren ve yıllık 11 milyon 250 bin TL zarar eden havacılık şirketinin faaliyetine son verdi. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi önemli bir zarardan kurtulurken, uçakların satışı ile 24 milyon 400 bin TL nakit girdisi sağlandı. Yine Burulaş bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUDO'nun atıl halde duran Akşemseddin ve Hamdi Karahasan Gemilerini 1 milyon 300 bin TL'ye satan Büyükşehir Belediyesi, fazlalık olan Emir Sultan Gemisinin satışından da 21 milyon 600 bin TL gelir sağladı. Bu gemilerde görevli personelin çıkarılmasıyla da yıllık 4 milyon 200 bin TL'lik tasarruf sağlanmış oldu. Burulaş bünyesindeki tasarruflar kapsamında atıl haldeki binek araç, iş makinesi ve kamyonet gibi araçların satışından da 2 milyon 900 bin TL'lik nakit girdisi sağlandı.

Araçlardan 12 milyonluk tasarruf

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'ın tasarruf kalemlerindeki önemli başka bir adımı da makam araçlarına yönelik oldu. Makam araçlarının daha verimli kullanılması yönündeki uygulamalar kapsamında BUSKİ'deki 26 araç iade edildi, 53 araç da şoförsüze çevrildi. Böylelikle ilk 8 ayda 6 milyon 523 bin TL tasarruf sağlandı. Yine Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri bünyesindeki 27 araç ve 4 şoför iade edilerek, 1 milyon 288 bin TL tasarruf elde edildi. Bunun yanında otobüs kiralamaları mercek altına alındı.Turizm firmalarını bile rahatsız eden uygulamalar için otobüs tahsislerine son verilirken, otobüs kiralamalarında bir önceki yıla göre yüzde 53'lük tasarruf sağlandı. Sadece araç uygulamalarıyla 9 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlanırken, yakıt masrafları da düşünüldüğünde 8 ayda 12 milyon TL'ye yakın tasarruf sağlanmış oldu.

Burfaş kar etmeye başladı

Tasarruf kalemlerinde başı çeken şirketlerden biri de BURFAŞ oldu. Başkan Aktaş, göreve başladığında 42 milyon TL'den fazla borç yükü bulunan BURFAŞ'ın borcu 31 milyon TL'ye düştü. Zarar eden 23 tesisin açık artırma usulü ihale edilmesiyle yıllık 5 milyon TL kira getirisi sağlandı. Özel maliyet ve demirbaş satışları ile 4,3 milyon TL nakit girdisi sağlanırken, 2017 yılında yaklaşık 7 milyon TL zarar eden BURFAŞ, bu uygulamalar sayesinde 2018 Eylül ayı sonu itibariyle 1,8 milyon TL kara geçti.