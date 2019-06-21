21.06.2019 14:23
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Bursa Büyükşehirli atletler dördüncü bitirdi

Bursa Büyükşehirli atletler dördüncü bitirdi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atletizm takımı, Bursa'da yapılan Süper Lig yarı final yarışlarını dördüncü sırada tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün alt yapıdan yetiştirdiği sporcularla mücadele ettiği Turkcell Atletizm Süper Ligi yarı finali, Bursa'da yapılan yarışların ardından sona erdi. Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular ilk gün 35 puan toplayarak 6. sırada yer aldı.

Kıran kırana geçen arışların ikinci gününde tempo artıran yeşil-beyazlılar 44.5 puan toplayarak, genel puanını 79.5'e çıkardı. Sonuçların ardından dördüncü sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 20-21 Ağustos tarihlerinde Ankara 'da yapılacak finalde ilk üç basamak için yarışacak.

Kaynak: Bültenler
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