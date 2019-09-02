BURSA Büyükşehirli kardeşlerden çifte mutluluk

Türkiye Tenis Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Taçspor 8-9-10 Yaş Tenis Yaz Kupası 26-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Taçspor Tesisleri'nde oynanan maçlarda 96 sporcu kupa için kıyasıya mücadele etti.

'Aluz' kardeşlerden çifte kupa

Turnuvada 10 Yaz Kızlar kategorisinde mücadele eden Doğa-Deniz Aluz kardeşler rakiplerini geçerek finalde birbirine rakip oldu.Oldukça keyifli geçen finalde Doğa Aluz, kardeşi Deniz Aluz'u 5/4 – 4/1 skorlarla mağlup ederek turnuvanın birincisi oldu. Çiftler maçlarında bu kez aynı takımda yer alan iki kardeş, rakipleri Sayla Sevda Turhan ve Melis Küçükoğlu'nu 4/1 ve 4/0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvanın çiftler şampiyonu oldu.