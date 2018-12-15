Bursa Caddeye Kontrolsüz Çıkan Otomobil 3 Araca Çarptıktan Sonra Dükkana Girerek Durabildi

Caddeye kontrolsüz çıkan otomobil 3 araca çarptıktan sonra dükkana girerek durabildi
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 3 araca çarptıktan sonra işyerinin içine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenice
Mahallesi Dr. Halilbey Caddesi'nde meydana geldi. Yenice Mahallesi'nde ara sokaktan Dr. Halilbey Caddesi'ne çıkan Hüseyin Balcı
(24) yönetimindeki 16 ABJ 951 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet Çoban
(64) yönetimindeki 16 KGN 57 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Balcı'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 16 PA 595 plakalı otomobil ile 16 PS 928 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra koltuk döşeme atölyesnin camını kırarak içeri girdi. Kazada, dükkana giren otomobilin sürücüsü Hüseyin Balcı ile Mehmet Çoban'ın eşi Fatma Çoban (63) yaralanırken, kaza sırasında dükkanda bulunan işyeri sahibi Ethem Şahin
ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SANİYELERLE KURTULDU
Olaydan yara almadan kurtulan işyeri sahibi Ethem Şahin, "İş yaptığım sırada dışardan ses geldi, bir anda işyerine araç girdi. Korktum. Otomobil dükkanın içine biraz daha girse bana bir şey olabilirdi. Allah korudu" dedi. Polis
, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Balcı,İnegöl
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:42