Bursa 'Cağ Pizza' ile erzurum ve İtalyan Yemek Kültürlerini Harmanladı

'Cağ pizza' ile Erzurum
ve İtalyan yemek kültürlerini harmanladı Bursa
'da 25 yıldır cağ döner işletmeciliği ve ustalığı yapan Sait Sırmasaç, cağ döner etiyle yaptığı pizza ile farklı bir lezzeti müşterilerine sundu. İtalyan kültürü ile Erzurum kültürünü birleştiren Sırmasaç, müşterilerinden beğeni topladı. Merkez Yıldırım
ilçesinde cağ döner dükkanı açan Sait Sırmasaç, yıllar geçtikten sonra farklı lezzetler aramaya başladı. Cağ döneri, pizza yaparak müşterinin beğenisine sunan Sırmasaç, olumlu geri dönüşler aldı. Açılan mayalı pizza hamurunun üstüne cağ döner, kaşar peyniri, domates ve biber yerleştirilip fırına verilen 'Enfes Cağ Pizza' piştikten sonra üzeri yağlanarak servis ediliyor. İşletmenin ustabaşı olan Samih Aksakallı yaptığı açıklamada, Cağ pizzayı yaptık ve beğenildi. Cağ pizza üzerine yeni ürünler arayışları içerisindeyiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruzö dedi.
'BİZİM PİZZAMIZ DAHA ORİJİNAL'
Bizim de özel bir yemeğimizin olması gerektiğini söyleyen Aksakallı, 'İtalyan pizzası yemek zorunda değiliz. Bizim pizzamız daha orijinal. Cağ dönerle yapıyoruz bizim ustamızın buluşu. Çok da beğeni topluyor. Pizzamız kavurma tadı veriyor. O lezzeti pideyle birlikte sunuyoruzö dedi.
Bursa,Erzurum
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:55