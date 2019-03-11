Bursa Çalıntı Otomobil, Polis Ekiplerince 10 Dakika Sonra Yakalandı

Çalıntı otomobil, polis ekiplerince 10 dakika sonra yakalandı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde park halindeki otomobili çalıp kaçan hırsız, olaydan 10 dakika sonra kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye
Mahallesi İbrahim Şenbel Sokak'ta meydana geldi. Yeni mahallede park halinde bulunan 74 BT 371 plakalı otomobilinin çalındığını fark eden Ramazan Çetinkaya
durumu polise bildirdi. İhbar üzerine otomobili bulmak için çalışma başlatan ekipler, ihbardan 10 dakika sonra çalıntı otomobili kovalamaca sonrası Şenbel sokakta durdurdu. Polis
ekiplerini görünce otomobilden inerek kaçmaya çalışan şüpheli İsmail A., yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı.
İnegöl, Bursa, Polis, Güncel
Kaynak: DHA