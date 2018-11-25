Bursa Çamaşırını Almak İsterken Çatıdan Düştü

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde ikinci kattan kömürlüğün üzerine düşen çamaşırını almak isterken çatıdan düşen 13 yaşındaki Emirhan A. Ağır yaralandı.
Olay Bursa'nın İnegöl İlçesinde Ertuğrulgazi mahallesinde meydana geldi. İki katlı bir binanın ikinci katında ikamet 13 yaşındaki Emirhan A. balkondaki korumalık tellerine kuruması için asılan çamaşırını almak istediği sırada, çamaşır evin bitişiğindeki 4 metre yüksekliğindeki kömürlüğün çatısına düştü. Düşen çamaşırını almak isteyen Emirhan A. kömürlüğün çatısına çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden zemine düştü. Acılar içinde kıvranan Emirhan A., bağırışlarını duyan ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emirhan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
İnegöl,Bursa
25 Kasım 2018 Pazar 22:02