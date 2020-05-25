BURSA Camisiz minare, mahallenin sembolü oldu

Camisiz minare, mahallenin sembolü olduBURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan camisiz minare, bölgenin sembolü haline geldi.

25.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:43
Camisiz minare, mahallenin sembolü oldu
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan camisiz minare, bölgenin sembolü haline geldi. Muhtar Suat Karakaya, 2000 yılında yıkılan caminin minaresine sağlam durduğu için dokunulmadığını söyledi.
İnegöl'e bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde, 1868'de yapılan Hasanpaşa Camii, yıllar geçtikçe tahrip olması sonucu 2000 yılında yıkıldı. Mahallelinin gösterdiği tepki nedeniyle ise minare yıkılmadı. Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
Hasanpaşa Mahallesi'nin muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından oluşturulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı mahallemize. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen, giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük saat konulmasını istiyoruz" dedi. BURSA Camisiz minare, mahallenin sembolü oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasanpaşa, Karakaya, İnegöl, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Singapur’daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri’de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Haber
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu Haber
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor Haber
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Haberler››Güncel››BURSA Camisiz minare, mahallenin sembolü oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:39: Brezilya liderine koronavirüs tepkisi: Katil - Haber 10:38: Dolu yağışıyla kayganlaşan yolda kaza: 5 bekçi yaralı - Haber 10:37: AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı - Haber 10:37: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor" - Haber 10:36: Malatya'da zirai don uyarısı - Haber 09:27: Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti - Ekonomi 09:26: Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek - Haberler 08:23: 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu - Magazin 23:34: Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı - Haber 22:59: Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu - Haber