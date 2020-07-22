BURSA Can'ın muhabbet kuşu 'Limon'a, ağlatan vedası
Can'ın muhabbet kuşu 'Limon'a, ağlatan vedası Bursa'da yaşayan Can Özdülger'in (7), 'Limon' adını verdiği muhabbet kuşunun ölmesi üzerine hıçkırarak ağladığı anları annesi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
22.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:03
Can'ın muhabbet kuşu 'Limon'a, ağlatan vedası Bursa'da yaşayan Can Özdülger'in (7), 'Limon' adını verdiği muhabbet kuşunun ölmesi üzerine hıçkırarak ağladığı anları annesi görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
Osmangazi ilçesinde yaşayan Can Özdülger, 1.5 yıldır evinde beslediği ve 'Limon' adını verdiği muhabbet kuşuna sabah yem vermek istedi. Ancak muhabbet kuşunun hareketsiz yattığını gördü. Hemen eline aldığı Limon'un öldüğünü anlayınca gözyaşlarına boğuldu. Annesi, oğlunun ağladığı anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
Kaynak: DHA