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Bursa ceza alan sürücülerin davranışları güldürdü

Ceza alan sürücülerin davranışları güldürdüBURSA'nın İnegöl ilçesinde Bölge Trafik istasyonu ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin davranışları güldürdü.

03.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:09
Ceza alan sürücülerin davranışları güldürdü
BURSA'nın ilçesinde Bölge Trafik istasyonu ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin davranışları güldürdü. Kimi sürücü aracına kış lastiği takmayan arkadaşını arayıp azarlarken, bir sürücünün ise arkadaşını arayarak, Ceza yiyip geliyorumö demesi güldürdü.
Türkiye genelinde 1 itibariyle başlayan kış lastiği uygulamaları 'nın İnegöl ilçesinde de sürüyor. Bursa-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan İnegöl Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, araçları denetlediler. 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak olan kış lastiği uygulamasına riayet etmeyen sürücülere 625 TL cezai işlem uygulanıyor.
SENİN YÜZÜNDEN CEZA YAZIYORLAR
Bursa-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, bir kamyoneti durdurdular. Sürücü Eren A., kamyonette kış lastiğinin olduğunu söyledi ama yapılan incelemelerde kamyonette kış lastiğinin olmadığını fark eden ekipler, sürücüye 625 TL para cezası uyguladı. Ceza miktarını duyan sürücü Eren A., arkadaşını arayıp Kış lastiği takmamışsın. Senin yüzünden 600 lira ceza yazıyorlar banaö diyerek azarladı.
CEZA YİYEYİM YARIM SAAT SONRA YANINA GELECEĞİM
Kış lastiği olmadığı için ceza yiyen diğer sürücü Hüsamettin B. ise, arkadaşını arayarak, Kış lastiği başlamış burada. Siftahı bizle yaptı devlet. Ceza yiyeyim yarım saat sonra yanına geleceğim diyerek, şaka yaptı. Ekipler kış lastiği takması zorunlu olan araçları durdurarak denetim yaptılar. Lastiklerde ölçüm yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere 625'er TL para cezası uyguladı.
Bursa ceza alan sürücülerin davranışları güldürdü

Aralık, İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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