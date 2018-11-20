Bursa Cezaevi Firarisi, Nevşehir'de Yakalandı

20 Kasım 2018 Salı 16:57



20 Kasım 2018 Salı 16:57

NEVŞEHİR Polisi, yürüttüğü çalışmalar sonucunda biri cezaevi firarisi, 2'si hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 aranan kişiyi yakaladı. Bursa Cezaevi'nden firar eden zanlı hakkında 6 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Nevşehir Polisi, hakkında 'Basit Yaralama' suçundan 2 yıl 1 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. ve hakkında 'Hırsızlık' suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K.'yı yakaladı. Polis, ayrıca hakkında 'Hırsızlık', 'İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme', 'Basit Yaralama' ve 'Yaralama suçlarından 6 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firari olan Hakan G.'yi de yakalayarak, gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.