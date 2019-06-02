Bursa'da polisten kaçan Cezaevi firarisi, tornavidayla bir polisi yaraladı

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri yaya olarak devriye gezdikleri esnada plakasız bir motosiklet sürücüsüne dur ikazında bulundu. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü Gökhan A. (34) kullandığı motosikleti polis ekiplerinin üzerine sürdü. Daha sonra dengesini kaybedip motosikletten düşen şüpheli elindeki tornavida ile bir polis memurunu kolundan yaraladı. Bu sırada şüpheli belinden çıkardığı tabancayı ekipleri doğrulttu. Yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SAHTE KİMLİK VE KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelin üstünde ve motosiklette yapılan arama sonucunda farklı isimler adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve kredi kartları, bıçak, tornavida, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca kullandığı motosikletin çalıntı olduğu anlaşılan Gökhan A.'nın 5 farklı suçtan kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Kolundan tornavida ile yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Gökhan A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA