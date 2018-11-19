Bursa Chp, Bursa'da 9 İlçe Belediye Başkanı Adayını Tanıttı

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Bursa
İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi
'nce adaylıkları onaylanarak kamuoyuna ilan edilen 9 ilçe belediye başkan adayını basına tanıttı.
CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş
'un takdim konuşmasının ardından, Gemlik
Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, Gürsu
Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner, Harmancık
Belediye Başkan Adayı Ahmet Tufan
, Karacabey
Belediye Başkan Adayı Murat Tanrıverdi, Kestel
Belediye Başkan Adayı Yıldıray Atlı, Keles
Belediye Başkan Adayı Ahmet Zekai Yıldız, Orhangazi
Belediye Başkan Adayı Ş. Çetin Çoklar, Orhaneli
Belediye Başkan Adayı Vildan Koç ve Mustafakemalpaşa
Belediye Başkan Adayı Orhan Alper
mikrofona gelerek hem kendilerini tanıttı, hem de projelerine ilişkin özet bilgiler verdi. Diğer ilçeler ve Büyükşehir başkan adayları ise isimler Parti Meclisi tarafından belirlendikten sonra kamuoyuna duyurulacak.
AKKUŞ BURSA TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş aday tanıtım törenini açarken yaptığı konuşmada Türkiye
'nin en büyük illerinden biri olarak siyaset sahnesinde de ağırlık taşıyan Bursa'nın çok büyük yerel sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve uzun yıllardan bu yana iyi yönetilmediğini savundu. Akkuş, Bu kadar çok olumsuzluğun içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bir çevre düzeni planı yaptı. Bunun etkilerini Bursalılar hiç konuşmadı, tartışmadı. Sadece bir gazete, manşetinde günlerce yazı dizisi olarak yazdı. Ama birileri çıktı Bursa'ya ayar vermeye çalıştı. Geldiğimiz noktada Bursa'nın durumu ortada diye konuştu.
CHP'nin Bursa'yı yönetmeye aday olduğunu kamuoyu ile paylaştığını vurgulayan Akkuş, Biz iddialıyız ve tekrarlıyoruz Başka bir Bursa mümkün. Sivil toplum örgütleri ve odalar ile birlikte siyaseti öreceğiz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu
'nun da söylediği gibi, Bursa'yı kazanmaya, Bursa'yı bir Eskişehir
, bir İzmir
, bir Aydın
yapmaya kararlıyız ifadelerini kullandı.
Hüseyin Akkuş,Akkuş,Cumhuriyet Halk Partisi,Bursa
19 Kasım 2018 Pazartesi 22:17