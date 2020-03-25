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BURSA Çiftlik evi yangında kullanılmaz hale geldi, 1 kadın dumandan etkilendi

Çiftlik evi yangında kullanılmaz hale geldi, 1 kadın dumandan etkilendiBURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

25.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:32
Çiftlik evi yangında kullanılmaz hale geldi, 1 kadın dumandan etkilendi
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın sırasında evde olan ve alevleri fark edince çıkan bir kadın dumandan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Orhangazi ilçesindeki İznik Yolu Torsu Tesisleri yakınlarında bulunan iki katlı bir çiftlik evinde çıktı. Ümit Karagüzel'e ait olduğu öğrenilen evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede her iki katı da sardı. Evden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orhangazi'nin yanı sıra Gemlik ilçesinden de yangına müdahale için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla müdahale etti. Bir itfaiye aracının merdivenlerinin çalışmaması ise müdahaleyi güçleştirdi. 1.5 saatlik çalışmanın ardından yangın, söndürüldü.
Yangın sırasında evde olan ve alevleri görmesinin ardından çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise dumandan etkilendi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. BURSA Çiftlik evi yangında kullanılmaz hale geldi, 1 kadın dumandan etkilendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Çiftlik, Güncel

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BURSA Çiftlik evi yangında kullanılmaz hale geldi, 1 kadın dumandan etkilendi

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