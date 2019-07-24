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BURSA Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu

Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül olduBURSA'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı.

24.07.2019 00:04
BURSA Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu
Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 bin saman balyası kül oldu.
Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Subaşı Mahallesinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftliğin samanlığında başlayan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerin yakındaki ahırlara sıçrama endişesi yaşandı. Bunun üzerine ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 2 bin saman balyasının kül olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. BURSA Çiftlik yangınında 2 bin balya saman kül oldu

Yenişehir, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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