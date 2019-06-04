BURSA Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde 2 gün önce çıktığı ağaçtan inemeyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp
Mahallesi'nde 2 gün önce, çocuk parkında bulunan ağaça çıkan ve aşağıya inemeyen yavru kediyi fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak aç ve susuz kalan kediyi kurtardı. Yavru kedi, karnı doyurulduktan sonra İnegöl Belediyesi
Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürüldü. Kedinin 2 gün önce sokak köpeklerinden kaçtığı esnada ağaça çıktığı iddia edildi.
Kaynak: DHA
Güncel