BURSA Çocuklar balkondan balkona 'isim-şehir' oynadı
Çocuklar balkondan balkona 'isim-şehir' oynadıBursa'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapsamında sokağa çıkamayan 4 çocuk, evlerinin balkonlarından 'isim-şehir' oynayarak zaman geçirmeye çalıştı.
12.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:07
Bursa 'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapsamında sokağa çıkamayan 4 çocuk, evlerinin balkonlarından 'isim-şehir' oynayarak zaman geçirmeye çalıştı.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan evlerde oturan 4 çocuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkamayınca balkonlarından iletişime geçerek oyun oynadı. Çocuklar, 'isim-şehir' oyunu oynayıp, eğlendi. Çocukların bu eğlencesi sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: DHA