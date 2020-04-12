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BURSA Çocuklar balkondan balkona 'isim-şehir' oynadı

Çocuklar balkondan balkona 'isim-şehir' oynadıBursa'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapsamında sokağa çıkamayan 4 çocuk, evlerinin balkonlarından 'isim-şehir' oynayarak zaman geçirmeye çalıştı.

12.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:07
Çocuklar balkondan balkona 'isim-şehir' oynadı
Bursa 'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapsamında sokağa çıkamayan 4 çocuk, evlerinin balkonlarından 'isim-şehir' oynayarak zaman geçirmeye çalıştı.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan evlerde oturan 4 çocuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden dışarı çıkamayınca balkonlarından iletişime geçerek oyun oynadı. Çocuklar, 'isim-şehir' oyunu oynayıp, eğlendi. Çocukların bu eğlencesi sosyal medyada ilgi gördü. BURSA Çocuklar balkondan balkona ’isim-şehir’ oynadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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