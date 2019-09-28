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Bursa çocukların teyzesi: ablam çocuklarla sığınma evinde

Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeş, annelerinin yanında bulundu (3)Bursa'nın Kestel ilçesinde Ercan Çınar'ın 2 gündür kayıp olduklarını iddia ettiği ve evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu.

28.09.2019 22:32
Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeş, annelerinin yanında bulundu (3)
Bursa'nın Kestel ilçesinde Ercan Çınar'ın 2 gündür kayıp olduklarını iddia ettiği ve evi terk eden annelerinin yanında olduğu ortaya çıkan Efe ile Mustafa Çınar'nın teyzesi Habibe Karagöl (19), açıklamada bulundu. Olaydan 3 gün önce eniştesi Ercan Çınar'ın, ablası Gül Çınar'ı darp ettiğini iddia eden Karagöl, "Ablama bıçak çekti. Daha sonra annemi arayarak hakaret etmeye başladı. O gün çocuklar okula gidiyor. Ablam, çocukları okuldan alarak Ankara'ya sığınma evine gittiğini belirtti bize. Yani çocuklar bizde değil, Ankara'ya gittiklerini öğrendik. Valilikten açıklama yapıldı, çocukların güvende olduğuna dair. Bizde ablamdan haber bekliyoruz." dedi.
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BURSA (DHA)
Bursa çocukların teyzesi: ablam çocuklarla sığınma evinde

Karagöl, Çınar, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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