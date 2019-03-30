Bursa Çöplük Yangını Henüz Kontrol Altına Alınamadı

Kaynak: DHA

Bursa'nın Osmangazi İlçesi'ndeki Hamitler çöplüğünde yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda hayvan telef olurken rüzgarın etkisi ile şiddetini arttıran alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Yangın Merkez Osmangazi İlçesi'ndeki Hamitler Mahallesi'ndeki şehir çöplüğünde öğlen saatlerinde meydana geldi. Şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle öğlen saatlerinde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çöplüğe çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın rüzgarın şiddeti nedeni ile kontrol altına alınamıyor. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına 30 itfaiye eri 10 itfaiye aracı müdahale ederken yerleşim alanları duman ile kaplandı. Güvenlik güçleri vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin vermiyor. Ayrıca yangın dumanları şehir merkezinde bulunan vatandaşlar tarafından da görüntülendi.