BURSA Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlık

Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlıkBURSA'nın İnegöl ilçesinde yarın kılınacak cuma namazı öncesi camiye hazırlık için gelen görevli hırsızlık şoku yaşadı.

28.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:32
Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlık
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yarın kılınacak cuma namazı öncesi camiye hazırlık için gelen görevli hırsızlık şoku yaşadı. Cami derneğinin kasasını zorlayan hırsızların, çay ve bir miktar parayı aldığı ortaya çıktı.
Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Emir Sultan Camisi'nde meydana geldi. Yarın kılınacak olan cuma namazına hazırlık için camiye gelen görevli Hasan Yılmaz, cami derneğinin kasasının zorlandığını gördü. Etrafı kontrol eden Yılmaz, çay ocağındaki 10 kilo çay ile bozuk paraların çalındığını fark etti. Yılmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız veya hırsızların yakalanması için polis soruşturma başlattı.
Temizlik için camiye geldiğini söyleyen Hasan Yılmaz, "Temizlik yaptığım sırada camın zorlanarak açıldığını fark ettim. Hırsızlar kasayı da zorlamış ama açamamışlar. Hırsızlar ocaktaki 10 kilo çay ile bozuk paraları çalmışlar" diye konuştu. BURSA Cuma namazı hazırlığı yapılan camiden hırsızlık

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Yılmaz, İnegöl, Güncel, Haber

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