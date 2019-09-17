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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bir soruşturma kapsamında bazı delillerin TÜBİTAK tarafından incelemesinin sürdüğü bildirildi.

17.09.2019 17:44Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bir soruşturma kapsamında bazı delillerin TÜBİTAK tarafından incelemesinin sürdüğü bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, delillerin incelenmek üzere ABD'ye gönderildiğine dair haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Soruşturmaya konu evraktaki suç delillerinin incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildiği, inceleme işlemlerine bu kurum tarafından devam edildiği aktarılan açıklamada, delillerin ABD'ye gönderildiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Başsavcı, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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