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Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

16.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:14Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Şen, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şen, "haber" kategorisinde tercihini Behçet Alkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafından yana kullandı.
"Yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafını oylayan Şen, "spor" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şenliği" fotoğrafını tercih etti.
Başsavcı Gökhan Şen, birbirinden güzel fotoğrafların bulunduğunu belirterek, seçim yapmakta zorlandığını vurguladı.

Behçet Alkan, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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