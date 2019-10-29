Haberler » Güncel » Bursa cumhuriyet bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı

Bursa cumhuriyet bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı

Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştıBursa'nın İnegöl ilçesinde, engelli İsmail Karadağ (24), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende şiir okumak için beklerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

29.10.2019 15:01
Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, engelli İsmail Karadağ (24), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende şiir okumak için beklerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Hastaneye götürülen Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İnegöl'de, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Kaymakam Şükrü Görücü, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Görücü, konuşma yaptı. Bu sırada şiir okumak için ayakta bekleyen, engelli İsmail Karadağ, bir anda fenalaşarak, yere yığıldı. Karadağ'a, ilk müdahaleyi kaymakamın koruma polisleri yaptı. Karadağ, daha sonra tören alanında bulunan sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa cumhuriyet bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Karadağ, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:08 2 bin kişi Cumhuriyet Bayramı'nı zeybek oynayarak kutladı - İZMİR
18:00 Günün özeti
17:56 Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü (5)
17:56 Şırnak'ta cumhuriyet bayramı kutlandı
17:52 Cumhuriyet bayramında ziyarete açılan fırkateyne yoğun ilgi
17:52 İzmir meslektaş eşi tarafından öldürülen polis ve annesi, toprağa verildi
17:52 Spor bakan kasapoğlu, 29 ekim farkındalık koşusu'na katıldı
29.10.2019 18:11:30