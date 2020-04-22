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BURSA Cüzdan hırsızlığı kamerada

Cüzdan hırsızlığı kameradaBursa'da, Tuncay Cin'in yere düşürdüğü cüzdanındaki 200 lirayı ve kartları aldıktan sonra cüzdanı yere bırakıp kaçan F.A.?nın hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

22.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:17
Cüzdan hırsızlığı kamerada
Bursa'da, Tuncay Cin'in yere düşürdüğü cüzdanındaki 200 lirayı ve kartları aldıktan sonra cüzdanı yere bırakıp kaçan F.A.?nın hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay Cin, kaldırımda bulunan sandalyeye oturmak isteyince pantolonunun cebinde bulunan cüzdan yere düştü. O sırada karısıyla birlikte kaldırımda yürüyen F.A., yerde duran cüzdanı gördü. Kimseye fark ettirmeden yerdeki cüzdanı alan F.A., Tuncay Cin'den 2 metre uzaklaştıktan sonra cüzdanı açtı. Cüzdanda bulunan 200 TL para ve kredi kartlarını alan F.A., cüzdanı kaldırıma attı. Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Tuncay Cin, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını izledi. Kamera görüntülerinde cüzdanının çalındığını gören Cin, polise giderek şikayetçi oldu.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, F.A.?yı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. BURSA Cüzdan hırsızlığı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, Gemlik, Bursa, Güncel , Haber
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