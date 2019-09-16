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Bursa'da 1 buçuk metrelik yılan paniği

Bursa'da 1 buçuk metrelik yılan paniğiBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ömerbey Mahallesi'nde bir apartmanın yağmur oluğuna giren 1,5 metre boyundaki yılan mahalle sakinlerine heyecanlı dakikalar yaşattı.

16.09.2019 19:10
Bursa'da 1 buçuk metrelik yılan paniği
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ömerbey Mahallesi'nde bir apartmanın yağmur oluğuna giren 1,5 metre boyundaki yılan mahalle sakinlerine heyecanlı dakikalar yaşattı.
Olay Abidin Özmen Sokak'ta meydana geldi. Yağmur oluğuna bozyörük cinsi yılan girdiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeciler, apartman sakinlerinden balkon giderlerine bolca su dökmelerini istedi. İtfaiye erleri 15 dakikalık zorlu bir çalışma sonrasında yılanı bulunduğu oluktan çıkartarak mahallelinin rahat bir nefes almasını sağladı. İtfaiye erleri yılanın zarar görmemesi için tabiata salınacağını söyledi.
Bursa'da 1 buçuk metrelik yılan paniği

Ömerbey Mahallesi, Mudanya, Bursa, Genel

Kaynak: İHA

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