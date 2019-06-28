28.06.2019 14:22
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Bursa'da 1 kilo bonzai ele geçirildi, 7 gözaltı

Bursa

BURSA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram bonzai ve 150 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 1 kilogram bonzai ve 150 gram metamfetamin ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda A.T.Ç., İ.O., E.I., I.S., H.İ.Ç., S.Y. ve F.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 1 kilo 15 gram bonzai, 150 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken, H.İ.Ç.'nin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
Bursa , Güncel

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