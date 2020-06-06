Bursa'da 1 kişinin yaralandığı çatı yangınını koronavirüsü hiçe sayarak izlediler

Bursa'da 1 kişinin yaralandığı çatı yangınını koronavirüsü hiçe sayarak izledilerBURSA'daki 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

06.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:19
Bursa'da 1 kişinin yaralandığı çatı yangınını koronavirüsü hiçe sayarak izlediler
BURSA'daki 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında bir kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin park edilen araçların sahipleri tarafından çekilmesinin ardından alevlere müdahale edebildiği yangını toplanan kalabalık, sosyal mesafeyi hiçe sayarak, meraklı gözlerle izledi.
Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş-Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatı katındaki kaplama çalışması sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımların straforu tutuşturması üzerine başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.
YOLA ÇEKİLEN ARAÇLAR ENGEL OLDU
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, park edilen araçlar nedeniyle sokağa giremedi. Bunun üzerine sürücülerine ulaşılarak araçların çekilmesi istendi. İtfaiye ekipleri araçların çekilmesinin ardından yangına müdahale edebildi. 7 itfaiye aracının, yarım saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.
1 KİŞİ YARALANDI
Yangında yaralanan ve adı öğrenilemeyen çatı katı sahibi, olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
'ANNE KORKUYORUM'
Dumanların gökyüzüne yükselmesi, vatandaşların amatör kamerasına da yansıdı. Bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde, bir çocuğun annesine, "Anne korkuyorum ben" dediği yer aldı.
KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYDILAR
Öte yandan çatı yangınını söndürme çalışmalarını bölgedeki vatandaşlar sokağa çıkarak izledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önerilen sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, aynı zamanda vatandaşların önemli bir kısmında maskenin dahi bulunmaması göze çarptı.
Polis ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı. Bursa’da 1 kişinin yaralandığı çatı yangınını koronavirüsü hiçe sayarak izlediler

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İtfaiye, Bursa, Güncel, Haber

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