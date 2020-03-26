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Bursa'da 1 Milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını

Bursa'da 1 Milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını Polis ekiplerinin yaptığı baskında 20 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçak imalathaneye baskın düzenledi.

26.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:55
Bursa 'da 1 Milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını
Polis ekiplerinin yaptığı baskında 20 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi
BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçak imalathaneye baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 20 ton kaçak dezenfektan ele geçirildi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye baskın düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri suç üstü 5 kişiyi gözaltına aldı. İmalathanede ise, 20 ton satışa hazır halde piyasa değeri bir milyon lira olan kaçak dezenfektan ele geçirildi. Ayrıca dezenfektan imalatında kullanılan kazan ve dolum yapmak için kullanılan makine ve binlerce bidon ele geçirildi.
Baskın sonucu gözaltına alınan İ.A, C.E., Y.T., M.A. ve S.T. hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kaçak ürünler kontrollü şekilde imha edildi. Bursa’da 1 Milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Bursa, 3. Sayfa

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Bursa'da 1 Milyon değerinde kaçak dezenfektan baskını

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