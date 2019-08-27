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Bursa'da 10 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Bursa'da 10 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildiBursa'da 10 numara motor yağı ile karıştırılmış ve piyasaya sürülmeye hazır 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

27.08.2019 12:23 Bursa'da 10 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da 10 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da 10 numara motor yağı ile karıştırılmış ve piyasaya sürülmeye hazır 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğülü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.B.'ye (44) ait depoda, kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine depoya operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda varillerin içerisinde 6 bin litre, depoya ait bahçede bulunan tankerin içerisinde ise 4 bin litre, 10 numara motor yağı ile karıştırılmış kaçak akaryakıt ele geçirdi. Depodan bulunan H.B., Y.L (35), ile O.A. (29) polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ederken, son zamanlarda artan otobüs yangınlarına, bu karışımlı akaryakıtların sebep olabileceği belirtildi.

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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