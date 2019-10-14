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Bursa'da 100 bin dolarlık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa'da 100 bin dolarlık mozaik tablo ele geçirildiBursa'da jandarma ekipleri, yaklaşık 2000 yıllık tarihi bulunan ve değeri yaklaşık 100 bin dolar olan mozaik bir tabloyu satmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

14.10.2019 16:53
Bursa'da 100 bin dolarlık mozaik tablo ele geçirildi
Bursa'da jandarma ekipleri, yaklaşık 2000 yıllık tarihi bulunan ve değeri yaklaşık 100 bin dolar olan mozaik bir tabloyu satmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Bursa'ya satmak için mozaik tablo geleceği istihbaratına ulaştı. Yapılan teknik takip sonucu, Bursa girişinde durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde bagajda 1 adet mozaik tablo bulundu. Tablonun yaklaşık 2000 yıllık olduğu ve maddi değerinin de yaklaşık 100 bin dolar olduğu belirlendi. Mozaik tablo, incelenmek üzere muhafaza altına alınırken araç içerisinde bulunan C.K. (32) ve M.U. (41) gözaltına alındı.
Bursa'da 100 bin dolarlık mozaik tablo ele geçirildi

Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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