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Bursa'da 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması iki İncil ele geçirildi.

13.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:09
'da düzenlenen operasyonda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması iki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Bursa Komutanlığı ekipleri, Ş.A. ve E.K'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki malzemeleri satmak için müşteri aradıklarını belirledi.
Şüphelileri takibe alan ekipler, onları ve bağlantılı oldukları H.Ş. ve A.Ö'yü İnegöl ilçesinde gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 1000 yıllık olduğu değerlendirilen, papirüs üzerine Süryanice el yazısı olarak yazılmış iki adet İncil ele geçirdi.
Gözaltına alınan dört kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bursa'da 1000 yıllık iki İncil ele geçirildi

Jandarma, İncil, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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