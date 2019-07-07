07.07.2019 15:24
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Bursa'da 12 ton kaçak midye ele geçirildi

Bursa

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ton kaçak midye ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ton kaçak midye ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçak midye ticareti yapıldığı ihbarını alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Bursa'nın Orhangazi ilçesi Çeltikçi Mahallesi'ne operasyon düzenledi. C.G.'ye ait iş yerinin önünde bulunan tırın kasasını açan jandarma ekipleri, 12 ton çuvallanmış midye ile karşılaştı. Midyelere el konulurken, tır şoförü C.A. ve iş yeri sahibi C.G.'ya 1380 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan bin 635 TL idari para cezası kesildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

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