Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da 1500 yıllık heykeller ele geçirildi

Bursa'da 1500 yıllık heykeller ele geçirildiBURSA'da, piyasa değeri toplamda 1 milyon dolar olduğu tahmin edilen yaklaşık 1500 yıllık insan figürlü heykeller ile çok sayıda sikke ele geçirildi.

30.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:48
Bursa 'da 1500 yıllık heykeller ele geçirildi
BURSA'da, piyasa değeri toplamda 1 milyon dolar olduğu tahmin edilen yaklaşık 1500 yıllık insan figürlü heykeller ile çok sayıda sikke ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskişehir 'de yaşayan Ş.E.'nin elinde bulunan piyasa değeri toplamda 1 milyon dolar olduğu tahmin edilen 1500 yıllık heykeller ile çok sayıda sikkeyi satmak için Bursa'ya geldiği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, İnegöl İlçesi Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.E. ile birlikte, pazarlığa gelen H.K., S.P. ve A.A. yakalandı. Ayrıca operasyonda, 4 adet Helenistik, 3 adet Frigya dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ile 1 adet altın kolye ucu, 2 adet altın sikke, 1 adet gümüş sikke olmak üzere 26 adet çeşitli dönemlere ait sikke ele geçirildi.
El konulan tarihi eserler, Bursa Müzeler Müdürlüğü'ne gönderilirken, Ş.E., H.K., S.P. ve A.A. hakkında 2863 sayılı 'Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu' gereğince işlem yapılarak, serbest bırakıldı. Bursa’da 1500 yıllık heykeller ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Eskişehir, Jandarma, Bursa, Güncel

Haberin Videosu :

Bursa'da 1500 yıllık heykeller ele geçirildi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Bursa'da 1500 yıllık heykeller ele geçirildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:23: İçişleri Bakanlığı: "Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Mart 2020 günü saat 15.15 itibarı ile... - Haber 15:23: Sahil ve parklarda koronavirüs denetimleri - Haber 15:22: Sakarya'da seyahat kısıtlamasına uymayan yolcular İstanbul'a geri gönderildi - Haber 15:22: Ergene'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Haber 15:21: Sit alanında kaçak kazıya 3 gözaltı - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber