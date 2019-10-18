Haberler » Güncel » Bursa'da 18 günlük bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Bursa'da 18 günlük bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 18 günlük bir bebek kundağında ölü bulundu.

18.10.2019 14:10Bursa'da 18 günlük bebeğin ölümü şüpheli bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 18 günlük bir bebek kundağında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'nde ikamet eden Yahya ve Aişe Elacil çifti 18 gün önce dünyaya gelen bebeklerinin kundağında hareketsiz halde yattığını fark etti.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kundağındaki kan izlerinden dolayı ölümü şüpheli bulunan bebeğin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ceset, incelemenin ardından aileye teslim edildi.
Ailenin bebeğe henüz bir isim koymadığı öğrenildi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:55 "Aliya dünya tarihine miras kalacak çok önemli bir şahsiyet"
14:54 Erdoğan: "Halen ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyeli'den 350 bini PKK/YPG'nin işgali altındaki yerlerden...
14:54 Çin'de toprak kayması: Sürücü son anda kaçtı
14:49 Dünya Mülteci ve Göç Kongresi'nin sonuç bildirgesi açıklandı
14:54 AYM'den cinsel istismarla suçlanan öğretmen için 'ihlal yok' kararı
14:53 Türkiye İmsad İnşaat Malzemeleri sanayi bileşik endeksi eylül 2019 sonuçları açıklandı
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek
18.10.2019 14:55:18