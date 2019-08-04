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Bursa'da, 18 katlı binanın terasında korkutan yangın

BURSA'da, 18 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

04.08.2019 09:34 Bursa'da, 18 katlı binanın terasında korkutan yangın
BURSA'da, 18 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde 18 katlı binanın terasında gece yarısı yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina güvenlik açısından boşaltıldı. Binanın yüksek olması nedeniyle itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binanın terasında zarara yol açan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



23 Nisan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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