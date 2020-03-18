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Bursa'da 18 Mart törenleri

Bursa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü münasebeti ile Hamitler Şehitliğinde tören düzenlendi.

18.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:30
Bursa'da 18 Mart törenleri
Bursa 'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü münasebeti ile Hamitler Şehitliğinde tören düzenlendi.

Tören, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının çelenklerinin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Törene Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Vali Yakup Canbolat ve protokol mensupları şehitliği ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Vali Canbolat'ın şehitlik defterini imzalamasının ardından tören sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Bursa, Yaşam

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