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Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası

Bursa'da 9 yıl önce 19 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 87 sanıktan 77'sine hapis cezası verildi.

26.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:04Bursa'da 19 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 77 sanığa hapis cezası
'da 9 yıl önce 19 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 87 sanıktan 77'sine hapis cezası verildi.
1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tamamı tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile tarafların avukatları katıldı.
Hakim, 63 sanığı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet, güvenlik güçlerine mukavemet ve kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl 5 ay ila 4 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.
Olay sırasında yaşları küçük olan 14 sanığı aynı suçlardan 7 ay ila 1 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları veren hakim, 9 sanığın beraatine hükmetti.
Sanıklardan birinin ise dava sürecinde hayatını kaybettiği belirtildi.
İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 25 Temmuz 2010'da meydana gelen 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından zanlıların bulunduğu polis merkezi önünde toplanan kalabalık ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Kalabalık grup, polis merkezi, belediye binası ve polis araçlarına zarar vermiş, olaylarda 14 polis de yaralanmıştı. Gözaltına alınan ve bir süre sonra serbest bırakılan 87 kişi hakkında olaydan bir yıl sonra dava açılmıştı.

İnegöl, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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