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Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi.

26.09.2019 00:15Bursa'da, 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir bahçede hint keneviri ekili olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu yere baskın düzenledi. Baskında, bahçeye ekilmiş 2,5 metre boyunda 10 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla alakalı F.G., gözaltına alındı.



İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Yerel

Kaynak: DHA

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