18.07.2019 14:42
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Bursa'da 2 bin 270 yeşil reçeteli ilaçla yakalandı, tutuklandı

Bursa

BURSA'da polis ekiplerince 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirildi.

BURSA'da polis ekiplerince 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H. (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.H.'yi takibe aldı. Sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın yapan ekipler evde yaptıkları aramada 2 bin 270 yeşil reçeteli hap ele geçirdi. Ekipler ilaçlara el koyarkan H.H. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Bursa Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Polis, Güncel

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