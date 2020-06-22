Bursa'da 2 bin polisle yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 2 bin polisle yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi
22.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:23
Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin polisin katılımıyla şafak vakti gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çalıntı araç, motor, antika malzemeler, silah ve elektronik eşya ele geçirilirken, zanlıların kıskıvrak yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın bizzat yönettiği operasyonda şafak vakti 50'ye yakın ikamet ve depoya eş zamanlı baskın düzenledi. Bursa merkezli düzenlenen operasyonda 5 kişi İstanbul, 15 kişi ise Bursa'da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 bin polis görev aldı.

Operasyonda 25 ev, 6 depo, 5 araç ve 2 işyerinde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu tespit edilen antikalar, saat, kamera, matkap, iş makinesi, beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu, av tüfeği, 4 tabanca, 74 adet av fişeği, 23 adet tabanca Fişeği, çalıntı olduğu tespit edilen 4 adet otomobil, 1 adet ATV, 1 adet motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa Emniyet Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Karabük’te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Türkiye’nin Libya’daki rolünden rahatsız olan Macron’dan küstah sözler: Türkiye’ye tavrımız sert olacak Haber
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Haber
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Haberler››3. Sayfa››Bursa'da 2 bin polisle yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:55: Sibirya Böyle Sıcaklık Görmedi: Alarm Verildi! - Haberler 00:55: iOS 14 Ne Zaman Çıkacak? İşte iOS 14 Çıkış Tarihi - Haberler 00:55: Apple Silicon Tanıtıldı! Yeni Mac'lerde Intel İşlemciler Olmayacak - Haberler 00:22: Aşı nedir: Dünya, Osmanlı ve Türkiye'de aşının tarihsel seyrinde neler yaşandı? - Haberler 00:17: Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı 00:16: 22 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:01: Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri - Haberler 00:01: Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı 23:40: Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı - Haberler 14:28: Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı