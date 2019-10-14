Haberler » Güncel » Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

BURSA'da jandarma ekipleri, 2 bin yıllık tarihi bulunan ve değeri 100 bin dolar olan mozaik bir tabloyu satmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

14.10.2019 16:32Bursa'da 2 bin yıllık mozaik tablo ele geçirildi

BURSA'da jandarma ekipleri, 2 bin yıllık tarihi bulunan ve değeri 100 bin dolar olan mozaik bir tabloyu satmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Bursa'ya satmak için mozaik tablo geleceği istihbaratına ulaştı. Yapılan teknik takip sonucu, Bursa girişinde durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde bagajda 1 adet mozaik tablo bulundu. Tablonun 2 bin yıllık olduğu ve maddi değerinin 100 bin dolar civarında olduğu belirlendi. Mozaik tablo, incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, araç içerisinde bulunan C.K. (32) ve M.U. (41) gözaltına alındı.



Jandarma, Ankara, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:35 Bakan Akar, Kılıçdaroğlu ile görüştü
18:35 Azez'i kana bulayan PYD'li teröristler yakalandı
18:30 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:30 Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevkıyatı sürüyor
18:35 TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısına katıldı
18:33 Uyuşturucu operasyonu
18:32 "Suudi Arabistan ile olan sorunların müzakere yoluyla çözülmesine karşı değiliz"
14.10.2019 18:36:42