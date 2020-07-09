Bursa’da 2 ev, 1 iş yeri ve 1 baraka yandı: 1 kişi yaralandı, 4 köpek öldü

BURSA'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 iş yeri ve 1 baraka kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucu bakarada yaşayan yaşlı adam çeşitli yerlerinden yaralanırken, 4 köpek ise öldü.

Yangın, Karacabey ilçesine bağlı Saadet Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 80 yaşındaki İsmail Döngel'in yalnız yaşadığı barakada aydınlatmada kullandığı mum nedeniyle yangın çıktı. İçerisinde çok miktarda birikmiş çöpün bulunduğu barakadaki alevler, kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ve 1 hurdacı dükkanına sıçradı. Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, mahalleli de yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine yardım etmek için seferber oldu. Yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaşlı adam, mahalleli tarafından barakadan çıkarılarak, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu, Döngel'in barakada baktığı 4 köpek de öldü.

Öte yandan barakadan sıçrayan alevler nedeniyle yanan 2 ev ve 1 iş yeri de kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.