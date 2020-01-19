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Bursa'da 2 katlı ahşap ev yangınında 1 kişi yaralandı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2 katlı ahşap ev yandı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

19.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 01:20Bursa'da 2 katlı ahşap ev yangınında 1 kişi yaralandı
'nın merkez ilçesinde 2 katlı ahşap ev yandı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Alemdar Mahallesi 3. Uğur Sokak'taki 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. ekipleri, kullanılamaz hale gelen binanın duvarının çökme ihtimaline karşı çevredekileri olay yerinden uzaklaştırdı.
Olayda yaralanan ve dumandan etkilendiği belirlenen M.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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