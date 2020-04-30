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Bursa'da 2 katlı ev yandı

Bursa'da 2 katlı ev yandıBursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

30.04.2020 00:55 | Son Güncelleme: 30.04.2020 00:56
Bursa'da 2 katlı ev yandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi'nde Emin Turgut'a ait, torunu Osman Y.'nin tek başına yaşadığı 2 katlı evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. Vatandaşlar, Osman Y.'nin, dedesi Emin Turgut'a kızarak evi ateşe verdiğini öne sürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bursa’da 2 katlı ev yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel, Haber

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