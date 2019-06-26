26.06.2019 15:26
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Baba, kız ve gelin 2 kilo bonzai ile yakalandı

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılan bir eve düzenledikleri operasyonda 2 kilo bonzai ele geçirdi.

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapılan bir eve düzenledikleri operasyonda 2 kilo bonzai ele geçirdi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen baba, kızı ve gelini gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan 2 şahsı yakaladı. Şüphelilerin ifadelerinde uyuşturucu maddeyi S.K, H.A, Z.A. ve S.A. isimli 4 şüpheliden aldıklarını itiraf etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilerin bulunduğu eve operasyon yapan ekipler, 2 kilo bonzai ele geçirirken şüphelileri gözaltına aldı.
Yakalanan şahıslardan 3 kişinin aynı aileden baba, kız ve gelin olduğu öğrenildi. S.K., H.A., Z.A. ve S.A. adlı zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şahısların sorguları devam ediyor.

Baba, kız ve gelin 2 kilo bonzai ile yakalandı
Kaynak: DHA
Uyuşturucu Ticareti , Bursa , Güncel

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