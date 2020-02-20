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Bursa'da 2 kilo esrara 3 gözaltı

Bursa'da 2 kilo esrara 3 gözaltıBursada polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo esrar ile 160 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

20.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:09
'da 2 kilo esrara 3 gözaltı
Bursada polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kilo esrar ile 160 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla F.G., A.T. ve S.Ç.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği belirlendi. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, dün sabah saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 2 kilo esrar, 160 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız silah, 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.
Bursa'da 2 kilo esrara 3 gözaltı

Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


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