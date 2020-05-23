Bursa'da 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerada

Bursa'da 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerada (2)'CAN HAVLİYLE HAMİLE EŞİMİN YANINDA ATEŞ ETTİM'Bursa'da trafikte çıkan çatışmada ayağından yaralanan, kendisi de hamile eşinin yanında saldırgana pompalı tüfekle ateş açan M.S.O. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

23.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:55
Bursa'da 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerada (2)
'CAN HAVLİYLE HAMİLE EŞİMİN YANINDA ATEŞ ETTİM'
Bursa'da trafikte çıkan çatışmada ayağından yaralanan, kendisi de hamile eşinin yanında saldırgana pompalı tüfekle ateş açan M.S.O. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olay anını anlatan M.S.O., Olay günü yanımda hamile eşimle birlikte trafikte seyir halindeydim. Bir anda arkamdan bir araçtan ateş edildi. Ben de aracı görmek için yavaşladım. Araç bu sefer sağıma geçti ve eşimin bulunduğu tarafa ateş edilmeye başlandı. Can havliyle hamile eşimin yanında ben de pompalı tüfekle ateş ettim. Kendimi korumak istedim sadece, yoldan geçen genci fark etmedim. Beni yaralayan şahısla yaklaşık 2,5 sene önce bir husumetimiz vardı. Beni takip ettiklerini düşünmüyorum, muhtemelen trafikte denk geldik dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S.O. adliyeye sevk edildi.
Derya EVRENBURSA, (DHA) Bursa’da 2 kişinin yaralandığı çatışma güvenlik kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Bursa, Güncel, Haber

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