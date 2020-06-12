Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kameradaBursa'da, İznik-Yenişehir karayolunda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

12.06.2020 08:30 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:14
Bursa'da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Bursa'da, İznik- Yenişehir karayolunda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yenişehir'den İznik istikametine gelmekte olan Ahmet Ş. idaresindeki 16 H 8678 plakalı hafif ticari araç, karşı şeritten kontrolsüz dönüş yapan Şaban Ç. idaresindeki 16 Y 74 33 plakalı kamyonete çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, savrulan kamyonetin açılan kapısından düşen sürücü Şaban Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bursa’da 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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