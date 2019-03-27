Bursa'da 2 Milyon 176 Bin 696 Seçmen Oy Kullanacak

Bursa'da 2 milyon 176 bin 696 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.
Toplam 6 bin 835 sandığın kurulacağı Bursa'da büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtar seçimi için oy verilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 2014'te yapılan yerel seçimlerde 1 milyon 982 bin 143 olan seçmen sayısı 194 bin 553 artarak, 2 milyon 176 bin 696'ya yükseldi. 2014'te yapılan yerel seçimlerde 6 bin 792 olan sandık sayısı da 6 bin 835'e çıktı.
Bursa'da en fazla seçmen ve sandık Osmangazi ilçesinde yer alırken, bu ilçede kurulacak bin 888 sandıkta 631 bin 508 seçmen oy kullanacak. 42 sandık ve 5 bin 564 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Harmancık'ta olacak.
İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:
Bursa, Güncel
| İlçe adı
| Sandık sayısı
| Seçmen sayısı
| Büyükorhan
| 51
| 8 bin 301
| Gemlik
| 261
| 83 bin 319
| Gürsu
| 179
| 59 bin 858
| Harmancık
| 42
| 5 bin 564
| İnegöl
| 597
| 186 bin 25
| İznik
| 125
| 34 bin 687
| Karacabey
| 221
| 63 bin 222
| Keles
| 49
| 10 bin 512
| Kestel
| 160
| 48 bin 217
| Mudanya
| 237
| 74 bin 859
| Mustafakemalpaşa
| 300
| 78 bin 792
| Nilüfer
| 938
| 314 bin 852
| Orhaneli
| 85
| 15 bin 809
| Orhangazi
| 192
| 59 bin 994
| Osmangazi
| 1888
| 631 bin 508
| Yenişehir
| 155
| 41 bin 85
| Yıldırım
| 1355
| 460 bin 92
Kaynak: AA